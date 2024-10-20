Макс Ферстаппен о скорости своего болида: "Скорость машины позволяла занять поул"

Макс Ферстаппен завершил квалификацию вторым местом в Остине, отстав всего на 0,031 секунды от обладателя поула Ландо Норриса. Водитель команды Red Bull Racing считает, что мог показать лучшее время во второй попытке, но сессию пришлось прервать из-за вылета Джорджа Расселла.

Время, отмеченное Серхио Пересом в первой попытке, было аннулировано из-за превышения границ трассы, а вторую попытку пилот Racing Point не смог завершить из-за инцидента с Расселлом, что вынудило его занять лишь десятое место в итоговых результатах.

Макс Ферстаппен (2-е место): «Во время первой попытки в финальной сессии я потерял много времени на 19-м повороте. Это довольно обидно, но я был уверен, что у меня будет еще один шанс. К сожалению, не смог его реализовать. В противном случае, результат мог быть иным, но такое случается».

«Несмотря на все, я стартую из первого ряда, хотя машина позволяла бороться за поул, что само по себе замечательно. Спринт-гонка показала, что у нас хорошие шансы на гонке. Мы внесли некоторые коррективы в настройки, и автомобиль стал еще более эффективным. Поэтому у меня только позитивные ожидания от предстоящего заезда».

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