Макс Ферстаппен не примет участие в церемонии награждения FIA

На церемонии FIA Gala в Ташкенте чемпионы Формулы 1 получат награды, но вице-чемпион Макс Ферстаппен пропустит событие из-за гриппа.
Демид Поршнев
12.12.2025, 15:12·1 мин
Вечером в Ташкенте пройдет церемония вручения наград FIA Gala, на которой состоится чествование победителей и призёров автогоночных серий под эгидой Международной автомобильной федерации.

Центральным событием вечера станет вручение кубка чемпиону мира Формулы 1 Ландо Норрису. Также на сцену выйдут вице-чемпион Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри, занявший третью позицию по итогам чемпионата. Однако, как стало известно, Ферстаппен не сможет присутствовать на церемонии.

Пилот команды Red Bull Racing не прибыл в Ташкент. По данным издания De Telegraaf, причиной отсутствия Макса Ферстаппена является его заболевание. Сообщается, что гонщик пропустит FIA Gala из-за гриппа.

