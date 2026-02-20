Макс Ферстаппен: «Посмотрим, на каких позициях окажемся в Мельбурне»

В последний день предсезонных тестов в Бахрейне команда Red Bull Racing организовала разделение работы между пилотами. Утром за рулем болида RB22 находился Айзек Хаджар, после чего во второй половине дня его место занял Макс Ферстаппен.

Пилоты полностью выполнили намеченный план и завершили подготовку к новому гоночному сезону. По словам Макса Ферстаппена, команда получила обширную информацию для анализа, что стало важным результатом этой недели.

Макс Ферстаппен отметил, что неделя прошла с пользой: команда практически полностью реализовала свою программу тестов. Он подчеркнул, что коллектив отлично подготовился к работе на тестах в Бахрейне, однако подчеркнул, что впереди еще много задач для дальнейшего повышения скорости: «Посмотрим, где окажемся в Мельбурне. Здорово, что начинается новый сезон, но работы еще предстоит много».

Айзек Хаджар, показавший 13-й результат, положительно оценил прошедший день, отметив продуктивность работы с различными настройками: «Мы максимально воспользовались возможностями последнего дня тестов. Все варианты имели смысл, а темп на длинной серии с полными баками оказался хорошим».

Хаджар добавил, что участие в процессе развития машины стало для него ценным опытом: «Когда я только начинал выступления в Формуле 1, автомобиль всегда был готов к работе. Теперь мне нравится, что могу серьезно повлиять на развитие команды. Я доволен прогрессом и с нетерпением жду старта сезона в Мельбурне».