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Почему Макс Ферстаппен выбрал себе псевдоним

Макс Ферстаппен тестировал Ferrari на Нюрбургринге и рассказал о псевдониме Франц Херманн, который выбрал для участия в испытаниях. Пилот готовится к «24 часам Нюрбургринга» и обсуждает возможное участие в гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.05.2025, 19:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Недавно Макс Ферстаппен протестировал Ferrari 296 GT3 на легендарной трассе Нюрбургринга, известной как "Северная петля". Сегодня, в Имоле, он поделился впечатлениями от тестов и рассказал о своем псевдониме - Франц Херманн.

Пилот Формулы 1 рассказал: "Мне предложили выбрать себе псевдоним, и я посчитал, что он должен быть максимально немецким. Организаторы сказали: "Важно, чтобы тебя не было в списке участников, иначе утром соберется толпа". Поэтому утром на трассе было достаточно спокойно".

Ферстаппен выразил надежду на участие в гонке "24 часа Нюрбургринга" в будущем и признался, что постепенно готовится к этому вызову. "Моя цель не была в установлении рекордов круга. Я изучал трассу и просто наслаждался процессом. Мы были удачливы с погодными условиями - было сухо и солнечно. Я рад, что все прошло успешно", - отметил гонщик.

Сейчас обсуждается вопрос участия Макса в гоночных соревнованиях, учитывая его насыщенный график. "Пока рано сказать, когда это случится", - добавил Ферстаппен.

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