Макс Ферстаппен: «С каждым кругом я сражался с машиной»

Макс Ферстаппен завершил квалификацию Гран При Китая, показав восьмой результат. Пилот команды Red Bull Racing сдержанно оценивает свои перспективы на предстоящую гонку и не рассчитывает подняться выше седьмого места. Айзек Хаджар занял девятую позицию по итогам сессии.

Макс Ферстаппен (8-й): «После спринта машина не стала управляться лучше. Мы полностью её перебрали, но ничего не изменилось. Машину невероятно сложно пилотировать, у неё совершенно нет баланса. Я не могу полагаться на машину, каждый круг приходится с ней бороться.

Я ожидаю, что завтра будет всё точно так же, как сегодня. Мы на тех позициях, на которых есть. Возможно, поборемся с Пьером Гасли за 7-е или 8-е место, но не более.

В прошлом, когда мы полностью перебирали машину, это обычно помогало. Но сегодня ничего не работало, и я не мог атаковать. Мне приходилось выживать на каждом круге. Мне это совсем не понравилось, а машина вела себя очень нестабильно».

