Магнуссен попал под прицел стюардов из-за неспортивного поведения

Во время Гран При Майами прошедшего спринтового заезда, пилот команды Haas - Кевин Магнуссен, продемонстрировал агрессивную защиту от атак Льюиса Хэмилтона, за что был наказан четырьмя штрафами. Нарушения, связанные с выездами за пределы трассы и получением преимущества, добавили датчанину целых 35 секунд к его общему времени.

После финиша заезда Магнуссен согласился с наказанием, назвав все штрафы заслуженными. В свою защиту гонщик заявил, что его целью было помочь партнеру по команде - Нико Хюлкенбергу сохранить седьмую позицию в заезде.

Однако стюарды посчитали поведение Магнуссена неспортивным и вызвали его на беседу для разбирательства в произошедших событиях.