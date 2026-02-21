Льюис Хэмилтон: «Я не планирую уходить»

Льюис Хэмилтон завершил предсезонные тесты с Ferrari и обратился к болельщикам через социальные сети, чтобы поделиться своими чувствами по итогам работы. В опубликованном обращении пилот в очередной раз сообщил, что не собирается покидать спорт.

В тексте сообщения спортивного семикратного чемпиона мира явно отличается эмоциональность и вдохновляющий настрой. На этот раз отсутствуют нотки разочарования, которые ранее иногда звучали в его словах в трудные моменты прошлого года. Хэмилтон подчеркнул, что намерен поддерживать позитивный настрой и подобного больше не допустить.

«Тесты завершены. Когда я слежу за тем, как команда вкладывает максимум усилий в создание автомобиля, это меня мотивирует. Мы заняты работой, которая безумно захватывает. Всё начинается сначала, и в процессе инженеры постоянно что-то дорабатывают», — заявил Хэмилтон в своём сообщении.

Пилот добавил, что испытать гоночную машину на треке удаётся лишь немногим, и эти ощущения каждый раз незабываемы. Льюис поблагодарил каждого сотрудника команды и всех, кто трудится на базе в Маранелло, выделив их упорство и самоотдачу.

Хэмилтон отметил, что искренне любит своё дело, с радостью работает с коллективом Ferrari и выступает ради поклонников. По его словам, он счастлив иметь возможность заниматься любимым спортом, и с нетерпением ожидает начала нового сезона.

Спортсмен заявил, что полностью перезагрузился, готов к борьбе и по-прежнему надеется на поддержку своих поклонников. Он напомнил, что с их помощью нашёл в себе силы преодолеть прошлые трудности и теперь знает, как действовать дальше. По его словам, предстоящий сезон обещает быть увлекательным, и он полон решимости приложить максимум усилий на трассе. «Команда, вперёд!», — подытожил Хэмилтон.

Обращение Хэмилтона быстро получило огромный отклик — за пару часов публикация собрала почти полмиллиона лайков и тысячи одобрительных комментариев. Болельщики ждали перемен к лучшему в настрое своего кумира, что подтверждается столь бурной поддержкой. Тесты также вселили дополнительный оптимизм, и теперь внимание поклонников приковано к старту сезона, когда станет ясно, насколько команда готова к новому этапу.