Главная Новости Ferrari Льюис Хэмилтон: «Я не планирую уходить»
Новости

Льюис Хэмилтон: «Я не планирую уходить»

Льюис Хэмилтон после тестов Ferrari заявил, что остаётся в команде, отмечает настрой и благодарит болельщиков за поддержку перед стартом сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.02.2026, 19:52·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Льюис Хэмилтон завершил предсезонные тесты с Ferrari и обратился к болельщикам через социальные сети, чтобы поделиться своими чувствами по итогам работы. В опубликованном обращении пилот в очередной раз сообщил, что не собирается покидать спорт.

В тексте сообщения спортивного семикратного чемпиона мира явно отличается эмоциональность и вдохновляющий настрой. На этот раз отсутствуют нотки разочарования, которые ранее иногда звучали в его словах в трудные моменты прошлого года. Хэмилтон подчеркнул, что намерен поддерживать позитивный настрой и подобного больше не допустить.

«Тесты завершены. Когда я слежу за тем, как команда вкладывает максимум усилий в создание автомобиля, это меня мотивирует. Мы заняты работой, которая безумно захватывает. Всё начинается сначала, и в процессе инженеры постоянно что-то дорабатывают», — заявил Хэмилтон в своём сообщении.

Пилот добавил, что испытать гоночную машину на треке удаётся лишь немногим, и эти ощущения каждый раз незабываемы. Льюис поблагодарил каждого сотрудника команды и всех, кто трудится на базе в Маранелло, выделив их упорство и самоотдачу.

Хэмилтон отметил, что искренне любит своё дело, с радостью работает с коллективом Ferrari и выступает ради поклонников. По его словам, он счастлив иметь возможность заниматься любимым спортом, и с нетерпением ожидает начала нового сезона.

Спортсмен заявил, что полностью перезагрузился, готов к борьбе и по-прежнему надеется на поддержку своих поклонников. Он напомнил, что с их помощью нашёл в себе силы преодолеть прошлые трудности и теперь знает, как действовать дальше. По его словам, предстоящий сезон обещает быть увлекательным, и он полон решимости приложить максимум усилий на трассе. «Команда, вперёд!», — подытожил Хэмилтон.

Обращение Хэмилтона быстро получило огромный отклик — за пару часов публикация собрала почти полмиллиона лайков и тысячи одобрительных комментариев. Болельщики ждали перемен к лучшему в настрое своего кумира, что подтверждается столь бурной поддержкой. Тесты также вселили дополнительный оптимизм, и теперь внимание поклонников приковано к старту сезона, когда станет ясно, насколько команда готова к новому этапу.

Источник

Льюис Хэмилтон (313)Ferrari (721)Зимние тесты 2026 (169)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация