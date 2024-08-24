Льюис Хэмилтон о неприятностях, возникших из-за Серхио Переса

Вчера в квалификации к Гран При Германии Джордж Расселл продемонстрировал отличную форму, показав четвёртое время. Теперь он стартует в гонке со второго ряда, что обещает захватывающие схватки на трассе.

В то же время, фаворит сезона, пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон, столкнулся с неудачей: он выбыл из борьбы уже во второй сессии квалификации. По его словам, это была действительно неудачная сессия, и он не скрывает разочарования.

«Все неприятности начались с Чеко Переса, – рассказал Хэмилтон. – С того момента, как он оказался рядом на быстром круге, я сделал всё возможное, чтобы уйти с траектории, сместиться как можно левее, но момент оказался неудачным. Потом начался «эффект домино» – становилось всё хуже и хуже».