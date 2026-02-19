Льюис Хэмилтон: «Мы не выполнили все задуманное»

Льюис Хэмилтон столкнулся с техническими трудностями в предпоследний день тестовых заездов, проходящих в Барселоне. Семикратный чемпион мира сумел преодолеть всего 5 кругов утром, после чего его автомобиль дал сбой и команда была вынуждена приостановить программу.

Во второй половине дня Хэмилтон вновь появился на трассе, однако реализовать все запланированные задачи коллективу не удалось. Несмотря на это, пилот подчеркнул важность собранной информации для дальнейшей подготовки к новому сезону.

«День получился не идеальным для команды, и мы не смогли сделать всё, что планировали. Тем не менее, команда отлично поработала, чтобы починить машину и вернуть меня на трассу. Я очень благодарен за те круги, которые удалось проехать. Собранные данные важны для дальнейшей подготовки к сезону», — отметил Льюис Хэмилтон.

В пятницу заключительный день тестов за рулём SF-26 проведёт Шарль Леклер.