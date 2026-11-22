После неудачной квалификации Ferrari не смогла исправить ситуацию в гонке. Гонщики команды столкнулись, получили 10-секундные штрафы и второй этап подряд набрали небольшое количество очков.

Льюис Хэмилтон (7-й): «Квалификация была сложной для нас, но в гонке я чувствовал себя отлично и быстро прорывался вперёд. Мне хотелось финишировать перед McLaren, что важно для борьбы команды в Кубке конструкторов. Чтобы избежать столкновения с одной из машин McLaren, я получил десятисекундный штраф, хотя на мой взгляд, наказание было слишком суровым. Но я сосредоточился на борьбе и продолжил погоню.

Мне удалось вернуться в борьбу. Потом мы снова откатились назад, но я никогда не сдавался. Я стремился добиться наилучшего результата. Я действительно считаю, что с тем темпом, который у нас был сегодня, мы могли подняться на подиум.

Не хочу обсуждать наше столкновение с Шарлем. Спросите об этом у команды, если хотите. Мы знали, что в этот уик-энд нам придётся непросто, но мы не предполагали, что столкнемся с такими ограничениями на прямых».

Шарль Леклер (10-й): «Я получил штраф за столкновение с Льюисом. очевидно, стюарды решили, что это была моя ошибка, и я готов с этим согласиться. Больше мне нечего сказать. Я сожалею о том, что команда из-за этого пострадала. Я проанализирую ситуацию и сделаю выводы»