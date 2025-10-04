Лука Колаянни назначен руководителем пресс-службы McLaren

Команда McLaren официально объявила о подписании контракта с Лукой Колаянни, который займет пост руководителя пресс-службы коллектива в чемпионате Формулы 1. Итальянский специалист начнет исполнять свои обязанности с 8 октября, сменяя на этой позиции Софи Огг.

Лука Колаянни обладает значительным опытом работы в Формуле 1. С 1992 по 2014 год он занимал различные должности в пресс-службе Ferrari, где со временем возглавил это направление. После завершения работы в Скудерии он сотрудничал с Marussia, затем трудился в Формуле Е, FIA и FOM. На протяжении последних трех лет Колаянни руководил пресс-службой Pirelli в Формуле 1.

Уход Софи Огг из McLaren связан с изменениями в личной жизни и необходимостью преодолевать значительное расстояние от дома до базы команды в Уокинге.