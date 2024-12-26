Лука ди Монтедземоло выразил недовольство позицией FIA

Бывший руководитель Ferrari Лука ди Монтедземело поднял волну недовольства в отношении работы Федерации автоспорта (FIA) и высказал мнение о необходимости изменений в подходе к штрафам в мире гонок.

«Формула 1 живет и дышит благодаря захватывающим поединкам. Что бы случилось в прошлом, если бы FIA решила применить свои нынешние правила к дуэли между Жилем Вильневом и Рене Арну? Они были бы дисквалифицированы?» - заявил Лука ди Монтедземело.

Экс-президент выразил убеждение, что в настоящее время слишком много внимания уделяется контактам между машинами и выездам за пределы трассы. По его мнению, такой подход угрожает тому, чтобы Формула 1 превратилась из спортивного события в часы точности. Ди Монтедземело подчеркнул, что необходимо сохранить место для страсти, храбрости и профессионализма гонщиков, которые не должны заботиться о миллиметрах, а должны действовать по обстановке. Это один из вопросов, который, по мнению эксперта, требует серьезного обсуждения для улучшения обстановки в мире автогонок.