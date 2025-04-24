Снижение тарифов Великобритании может привести к огромному наплыву американских автомобилей

Великобритания может столкнуться с возможным значительным наплывом американских автомобилей, после намеков правительства на возможное снижение импортных тарифов на транспортные средства из США в попытке договориться о сделке с президентом Трампом.

В настоящее время США взимают 25-процентный тариф на все импортированные автомобили и автозапчасти, что имело огромное влияние на автомобильную промышленность Великобритании, приведя к приостановке экспорта JLR в США в ожидании развития ситуации.

Тем не менее, британская канцлер Рэйчел Ривз заявила в интервью BBC: «Я хочу видеть снижение тарифов и нетарифных барьеров между Великобританией и США». Ее замечание последовало после того, как стало известно, что документы Белого дома, распространенные среди деловых кругов, предполагают, что Великобритания и США работают над сделкой, которая могла бы привести к снижению британских импортных тарифов на американские автомобили с текущих 10 процентов до всего лишь 2,5 процента.

Это может привести к значительному увеличению количества американских автомобилей, поступающих в Великобританию; хотя несколько моделей, таких как Ford Mustang, Jeep Wrangler и даже некоторые премиальные BMW, например X5, уже пересекают океан, мы вскоре можем увидеть больше автомобилей, особенно внедорожников, продаваемых здесь, в Великобритании.

Такой сценарий, например, может вернуть нас к временам продаж Chevrolet, которая прекратила продажи автомобилей в Великобритании десять лет назад (за исключением Corvette).

Известно, что это создаст еще большую нагрузку на европейских производителей, которые уже вынуждены отбиваться от наплыва китайских автомобилей. Появление новых американских автомобилей в большом количестве сделает конкуренцию еще более острой, что в теории может привести к снижению цен для потребителей.

На данный момент пока неясно, удастся ли достичь сделки с США, особенно учитывая волатильность и несистематичность президента Трампа. Тем не менее, Ривз, хотя и заявила, что Великобритания «не торопится заключать сделку», попыталась заверить британцев, сказав, что правительство «хочет достичь правильной сделки для Великобритании, чтобы лучше поддерживать нашу промышленность, наши рабочие места и потребителей».