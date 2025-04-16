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Лоусон оценивает уникальность скоростной трассы в Джидде.

Гонщики Racing Bulls оценили результаты в Бахрейне и готовятся к Гран При Саудовской Аравии. Лиам Лоусон и Айзек Хаджар готовятся к испытаниям на уличной трассе в Джидде.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.04.2025, 10:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики команды Racing Bulls не смогли набрать очков на Гран При Бахрейна и теперь сосредотачиваются на предстоящем этапе в Саудовской Аравии…

Лиам Лоусон: «Я не могу дождаться возможности снова сесть за руль на трассе в Джидде, где закончится серия из трех последовательных гонок. Этот круг - особенный, здесь крайне важно доверие к машине. Я никогда не управлял здесь Формулой 1, но знаю эту трассу из гонок в Формуле 2, и могу представить, насколько она захватывающа за рулем этой машины».

«Два уик-энда подряд помогли мне почувствовать автомобиль, понять его особенности. Необходимо извлечь уроки из прошлых гонок, чтобы объединить все это воедино и добиться максимального результата в Джидде на этих выходных».

Айзек Хаджар: «Я жду с нетерпением возможности вернуться на трассу, где я выступал в Формуле 2 и где я довольно хорошо разбираюсь. На прошлой гонке я был расстроен результатом - в Бахрейне впервые в этом сезоне наш болид не был достаточно эффективным, но я знаю, что команда усердно трудилась, чтобы добиться лучшего в этот уик-энд».

«Мы извлекли уроки из прошлых гонок, и я уверен, что в Джидде мы сможем вернуть свою прежнюю скорость. С нетерпением жду возможности бороться за место в финальном отборочном заезде на самой быстрой уличной трассе в календаре».

Источник

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