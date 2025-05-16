Лоусон: Мы постараемся пробиться в финал отборочного этапа

В пятницу в Имоле команда Racing Bulls провела тестирование новых настроек. Пилоты Айзек Хаджар и Лиам Лоусон выбрали разные варианты, и в итоге предпочтение было отдано настройкам Хаджара. Второй пилот планирует использовать тот же вариант в субботу.

Айзек Хаджар (7-й): «В целом, хороший день, и я доволен поведением машины. Мы привезли новые детали, но изменения не настолько радикальные, чтобы изменить характер автомобиля. Мне не пришлось слишком много адаптироваться, так как базовые настройки остались прежними».

«Что касается моего вылета на второй тренировке, это была просто неудача. Я потерял контроль на выходе из третьего поворота. Смог немного исправить ситуацию, но все равно заехал на траву и потерял контроль. Жаль, что сессия закончилась таким образом».

«Ожидаю, что квалификация будет очень напряжённой. Трассу все знают хорошо, она довольно узкая, поэтому я готовлюсь к сложному дню. Обгонять здесь сложно, поэтому важно показать хороший результат в квалификации».

Лиам Лоусон (15-й): «Первая тренировка прошла неплохо. Мы знали, что есть ещё место для улучшений, поэтому на второй сессии решили попробовать что-то новое. Мы выбрали разные настройки с коллегой, чтобы получить более полное представление о новых деталях. У нас это получилось, и это радует. Завтра нужно будет применить полученные знания».

«Постараемся попасть в финальную часть квалификации, хотя пока сложно предсказать наши результаты, так как все продолжают развиваться. Мой напарник продемонстрировал значительный прогресс, и я надеюсь сделать то же самое в субботу».

«Шины Soft показали себя нормально – на данный момент претензий нет. Завтра будет важным днем, но пока все идет гладко».