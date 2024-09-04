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Лоуренс Стролл назвал Ньюи самым талантливым инженером.

В свете распространения упорных слухов сообщается, что в самое ближайшее время стороны окончательно оформят долгожданный контракт между известным инженером по имени Эдриан Ньюи и гондольерами из Aston Martin.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2024, 12:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В свете распространения упорных слухов сообщается, что в самое ближайшее время стороны окончательно оформят долгожданный контракт между известным инженером по имени Эдриан Ньюи и гондольерами из Aston Martin. Как следует из интервью, предоставленного изданию Bloomberg, генеральный директор команды Лоуренс Стролл высоко оценил профессионализм британского специалиста.

«Эдриан, несомненно, самый талантливый и одаренный инженер в мире Формулы 1, если судить по его впечатляющему трудовому портфолио и значимой роли в истории автоспорта», - прокомментировал Лоуренс Стролл.

«Я буду очень рад, если Эдриан примет наше предложение и присоединится к нашей команде. Уверен, что любая другая команда в нашем чемпионате разделяет мое мнение».

Отвечая на вопрос о мерах, предпринимаемых им для заключения контракта с Ньюи, канадский миллиардер отметил: «Можно предположить, что мы делаем все возможное в этом направлении».

Источник

Aston Martin (121)Лэнс Стролл (46)Эдриан Ньюи (21)

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