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Lotus поднимает завесу над своим новым электрическим спортивным автомобилем

Компания Lotus выпустила два новых видеоролика, намекающих на свой следующий концепт спорткара.Этот концепт называется Theory 1 и будет представлен полностью на следующей неделе.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
15.09.2024, 19:12·2 мин
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Фото: Motor1.com

Этот концепт называется Theory 1 и будет представлен полностью на следующей неделе.

Концепт-кар может стать предвестником нового электрического спорткара для производства в 2027 году.

Lotus переходит на электричество, как это видно по моделям Emeya SUV и седану Eletre. В то же время модель Emira является последним бензиновым автомобилем бренда и продержится всего еще несколько лет. Но это не означает, что мы не получим спорткары в рамках новой стратегии электрификации Lotus. Первый из них (по крайней мере, его концепт) дебютирует 17 сентября.

Lotus опубликовала два видеоролика в социальных сетях, предваряя следующее поколение спорткара. Lotus называет его Theory 1 и использует такие слова, как "аналоговый" и "естественный", чтобы описать его, напоминая о славных днях автопроизводителя.

Из того, что мы видим в тизере, автомобиль имеет узкие задние фонари с обеих сторон надписи "LOTUS". Есть задняя часть в стиле Kammback и агрессивный спойлер сверху. С этих ракурсов он определенно не похож на Emeya или Eletre.

Название Theory 1 подразумевает, что это всего лишь концепция, но которая может предвосхитить будущий суперкар или спорткар для производства. Новый купе Lotus должно было появиться в 2027 году - под кодовым названием компании Type 135, но его запуск может задержаться из-за проблем с батарейной технологией. Этот электромобиль встанет на путь борьбы с грядущим Porsche Boxster / Cayman EV.

Слухи подсказывают, что у этого электрического спорткара будет 469 лошадиных сил в базовой версии и до 872 лошадиных сил с моделью с двумя двигателями, начиная с суммы менее 100 000 долларов. Он заменит Elise и Emira в линейке и будет использовать платформу Lotus LEVA (Lightweight Electric Vehicle Architecture).

Придется подождать и посмотреть, сбудется ли эта электрическая мечта Lotus на самом деле.

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