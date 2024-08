Компании Lotus не идет на пользу, ребята

Компания Lotus сообщила о чистом убытке в размере $202 миллиона за второй квартал 2024 года, что превышает $193 миллиона в 2023 году.

Убыток приходится на фон огромного увеличения объема продаж на 239% по сравнению с предыдущим годом.

Компания планирует применить новую стратегию для оптимизации внутренней структуры и адаптации продукции к глобальным рынкам с целью обеспечения положительного денежного потока к 2026 году.

Погружение Lotus в электромобили началось с некоторыми трудностями. Несмотря на увеличение поставок в первой половине 2024 года по сравнению с прошлым годом, компания снизила прогноз поставок на более чем 50 процентов, при этом убытки продолжают расти.

Компания Lotus Technology, публичная компания, выделенная из группы Lotus, ответственная за производство и продажу автомобилей, ранее планировала поставить около 26 000 автомобилей в этом году.

"Проведя оценку изменяющихся рыночных условий и неопределенностей, вызванных новыми тарифными политиками в США и ЕС, компания пересмотрела свою цель поставок на 2024 год до 12 000 единиц", - говорится в заявлении Lotus Tech, опубликованном в среду.

Компания продала 4 873 автомобиля по всему миру в текущем году, что в 239% больше, чем в 2023 году. Рост объема продаж связан с началом поставок двух новых электромобилей Lotus - внедорожника Electre и седана Emeya. Бренд продал 2 389 седанов и внедорожников в 2024 году, в сравнении с 871 единицами в 2023 году.

Поставки бензинового автомобиля Lotus Emira Buyers Are Taking Delivery Straight From The Factory также взорвались в первой половине этого года. Компания продала 2 484 единицы в 2024 году до сих пор, что в сравнении с 568 автомобилями в прошлом году. Предположительно, это связано с возможностью компании наконец начать поставки в США после многолетних задержек из-за выбросов.

Не смотря на значительный рост выручки в сопровождении продаж - $225 миллионов за квартал против всего $111 миллионов в прошлом году - чистый убыток Lotus только увеличился. Он составил $202 миллиона за квартал, по сравнению с $193 миллионами в прошлом году. Компания отмечает, что увеличение происходит из-за расходов на продажи и маркетинг, связанных с ее расширением, согласно Automotive News.

К счастью, не всё потеряно. Lotus запустила план под названием "Win26", описанный как стратегия для "дальнейшей оптимизации внутренних процессов и структур, внедрения общих мер по снижению затрат и перекалибровки планов по продукции для удовлетворения глобально диверсифицированных рынков", с целью достижения положительного операционного денежного потока и EBITDA в 2026 году.

Спрос на электромобили падает, и только время покажет, сможет ли бренд изменить ситуацию.