Названы 10 автомобилей бизнес-класса, которые чаще других выходят из строя в 2026 году

Содержание:

Специалисты британского портала WhatCar подвели итоги исследования, посвящённого надежности автомобилей бизнес-класса возрастом до пяти лет. Согласно итогам опроса, самым проблемным автомобилем среди представителей данного сегмента оказался Mercedes-Benz C-Class 2021 года выпуска. Модель показала самый низкий результат по уровню надежности по сравнению с конкурентами.

Mercedes-Benz C-Class



Данные WhatCar демонстрируют, что 43% владельцев современного Mercedes-Benz C-Class сообщили о наличии технических неисправностей. Для сравнения, среди предыдущего поколения этой модели (2014—2021 г.в.) аналогичные трудности испытывали только 23% участников опроса. Основные жалобы затрагивали двигатель (14% случаев), кондиционер, трансмиссию, топливную систему и различную электронику, не связанную напрямую с мотором — по 10% на каждую категорию. Из-за поломок 39% автомобилей стали временно непригодны для эксплуатации до момента ремонта. В 43% случаев восстановительные работы затянулись дольше недели, однако все расходы по устранению неполадок взял на себя производитель.

Volvo S90 и V90



Второе место рейтинга по числу неисправностей среди машин бизнес-класса получили Volvo S90 и V90. За последние два года 47% владельцев указали на наличие различных поломок, и чаще всего вопросы возникали к работе электроники автомобиля.

Наиболее частыми причинами обращения в сервис стали проблемы с информационно-развлекательной системой — 24%. Проблемы с электроникой, не связанной с мотором, составили 18%, а неисправности 12-вольтовой батареи и силовой установки были отмечены по 12%. В 45% случаев ремонт затягивался более чем на неделю. В 94% случаев производитель покрывал расходы на устранение неисправностей, тогда как остальным 6% владельцам приходилось оплачивать счета самостоятельно, однако сумма не превышала 50 фунтов стерлингов (около 5,4 тысячи рублей по текущему курсу).

Skoda Superb



На третьей позиции оказалась бензиновая Skoda Superb. В течение последних двух лет 40% владельцев этих автомобилей испытывали те или иные технические проблемы, преимущественно с мультимедийной системой. Более половины пострадавших машин (55%) задерживались в сервисе на срок свыше одной недели. Большинство расходов на восстановление (65%) было возмещено производителем, однако 15% автовладельцев получили счета на сумму более 1500 фунтов стерлингов (примерно 162,5 тысячи рублей).

Рейтинг самых ненадежных автомобилей бизнес-класса

Mercedes-Benz C-Class (2021 г. — н.в.) Volvo S90 (2016 — 2023 гг.) и V90 (2016 г. — н.в.) Skoda Superb бензин (2015 — 2024 гг.) Volvo S60 (2018 — 2023 г.в.) и V60 (2018 г. — н.в.) Skoda Superb PHEV (2020 г. — н.в.) BMW 330e (2016 — 2020 гг.) Polestar 2 (2020 г. — н.в.) Mercedes C-Class (2014 — 2021 гг.) Audi A4 (2015 — 2024 гг.) Audi A6 (2018 — 2025 гг.)

Ранее сообщалось, что среди самых надежных представителей бизнес-класса не оказалось ни одной модели Toyota. В перечень лучших вошли десять автомобилей, владельцы которых намного реже сталкивались с техническими неисправностями за последние пару лет.

Автор: Алина Олешко