Логан Сарджент выразил благодарность Williams

Накануне в команде Williams произошли изменения - на Гран При Италии Франко Колапинто заменит Логана Сарджента. Сарджент выразил благодарность за возможность выступления в Формуле 1 и поддержку от всей команды, начиная с момента, когда он вступил в Академию в 2021 году.

«Очень благодарен Williams за предоставленный шанс в Формуле 1. Благодарю за поддержку с первого дня в команде. Первый заезд в Абу-Даби стал особым событием в моей жизни. В прошлом году в Остине стал первым американским пилотом за 30 лет, набравшим очки. Горжусь представлением этой команды в течение двух сезонов», - сказал Логан Сарджент.

Гонщик добавил, что сейчас он хочет взять время на раздумья перед тем как делать заявление о своем дальнейшем будущем. «Спасибо», - завершил Сарджент.