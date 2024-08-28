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Логан Сарджент выразил благодарность Williams

Накануне в команде Williams произошли изменения - на Гран При Италии Франко Колапинто заменит Логана Сарджента.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.08.2024, 14:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Накануне в команде Williams произошли изменения - на Гран При Италии Франко Колапинто заменит Логана Сарджента. Сарджент выразил благодарность за возможность выступления в Формуле 1 и поддержку от всей команды, начиная с момента, когда он вступил в Академию в 2021 году.

«Очень благодарен Williams за предоставленный шанс в Формуле 1. Благодарю за поддержку с первого дня в команде. Первый заезд в Абу-Даби стал особым событием в моей жизни. В прошлом году в Остине стал первым американским пилотом за 30 лет, набравшим очки. Горжусь представлением этой команды в течение двух сезонов», - сказал Логан Сарджент.

Гонщик добавил, что сейчас он хочет взять время на раздумья перед тем как делать заявление о своем дальнейшем будущем. «Спасибо», - завершил Сарджент.

Источник

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