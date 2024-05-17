Ducati Monster Senna Limited Edition: дань уважения легенде гонок

Последний поклон в честь памяти ушедшего гонщика Формулы-1, Айртона Сенны, был представлен компанией Ducati. Байк, выпущенный под именем Monster, был создан в честь тридцатилетия со дня его ухода из жизни.

Мотоцикл привлекает внимание своим ярким дизайном, вдохновленным шлемом самого Сенны. Модель имитирует цвета бразильского флага, сочетая в себе желтый, зеленый и синий.

Однако не только внешность делает Monster особенным. Он оснащен глушителями из углеродного волокна, алюминиевыми педалями и специальными коваными алюминиевыми колесами. В дополнение к этому, мотоцикл имеет синее сиденье, уникальную табличку и специальную анимацию для дисплея размером 4,3 дюйма.

Кроме того, байк оснащен литий-ионным аккумулятором и крыльями из углеродного волокна. Эти улучшения объясняют уменьшение веса модели Senna на 10 фунтов по сравнению со стандартной версией.

Мощность байка обеспечивается двигателем Testastretta, развивающим 110 л.с. Потенциальные покупатели смогут насладиться полностью настраиваемой подвеской от Öhlins и тормозной системой Brembo с желтыми суппортами.

Производство этой модели будет ограничено 341 единицей, что символизирует количество титулов чемпиона мира и первых мест, завоеванных Сенной. Цены на байк стартуют от 25 000 долларов, и каждый покупатель получит сертификат подлинности и чехол для мотоцикла.

Следует отметить, что Ducati и Айртон Сенна имеют долгую историю сотрудничества. В 1990 году владелец компании, Клаудио Кастильони, подарил гонщику модель 851 SP. Кроме того, Сенна был одним из первых владельцев Monster 900, на котором он прибыл на гала-концерт Gran-при Монако в 1993 году.