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Штраф на старте Гран-при Бразилии получил лидер сезона Макс Ферстаппен

Во время последнего этапа Гран-при Мексики болид Макса Ферстаппена столкнулся с проблемами, связанными с силовой установкой. В ходе гонки пилот неоднократно высказывал недовольство из-за недостаточной мощности мотора.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2024, 22:52·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Во время последнего этапа Гран-при Мексики болид Макса Ферстаппена столкнулся с проблемами, связанными с силовой установкой. В ходе гонки пилот неоднократно высказывал недовольство из-за недостаточной мощности мотора. Команда приняла решение заменить установку перед предстоящим Гран-при Бразилии, что повлечет за собой потерю 5 позиций на стартовой решетке.

Штраф будет ощущен только во время основной гонки и не затронет спринтерский этап.

Основной соперник Макса в борьбе за титул, Ландо Норрис, собирается скористаться данной ситуацией для сокращения отрыва в общем зачете.

Ранее на нашем портале была опубликована информация о квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии, победителями которой стали гонщики команды "Макларен".

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