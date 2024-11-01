Штраф на старте Гран-при Бразилии получил лидер сезона Макс Ферстаппен

Во время последнего этапа Гран-при Мексики болид Макса Ферстаппена столкнулся с проблемами, связанными с силовой установкой. В ходе гонки пилот неоднократно высказывал недовольство из-за недостаточной мощности мотора. Команда приняла решение заменить установку перед предстоящим Гран-при Бразилии, что повлечет за собой потерю 5 позиций на стартовой решетке.

Штраф будет ощущен только во время основной гонки и не затронет спринтерский этап.

Основной соперник Макса в борьбе за титул, Ландо Норрис, собирается скористаться данной ситуацией для сокращения отрыва в общем зачете.

Ранее на нашем портале была опубликована информация о квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии, победителями которой стали гонщики команды "Макларен".