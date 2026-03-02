Лиам Лоусон: Трудно определить, на каких мы местах

Лиам Лоусон рассказал о своих впечатлениях и ожиданиях перед новым гоночным сезоном.

В новом чемпионате команды работают с обновлёнными машинами, созданными по изменённому регламенту. Отвечая на вопросы о подготовке к сезону, Лоусон отметил, что команда заблаговременно познакомилась с новыми требованиями и сразу начала работу над адаптацией.

«Информация о новых правилах поступила к нам ещё в начале прошлого года, — пояснил Лиам Лоусон. — Благодаря этому, когда я впервые оказался за рулём, уже имел представление о предстоящем. Конечно, даже с учётом подготовки, многое узнаёшь только на трассе».

Говоря о технических сложностях, пилот выделил новые нюансы в управлении энергией. «Система распределения энергии требует более точной работы», — подчеркнул Лоусон, добавив, что машине сложно обеспечить стабильность из-за уменьшения прижимной силы. Такая изменённая динамика заставила спортсмена больше работать над управляемостью, а также адаптироваться к изменившимся условиям на длинной дистанции и в квалификационных заездах.

Оценивая свои задачи на сезон, Лоусон отметил, что пока команда не располагает полным пониманием своей скорости относительно конкурентов. Тем не менее, основная задача команды — стремиться к набору очков, а лично для себя Лиам поставил цель стабильно повышать собственные результаты и выкладываться по полной во всех выездах на трассу.