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«Я не хочу звучать глупо, но я думаю, что это будет непросто» - Лиам Лоусон о вызовах адаптации к Формуле 1.

В свежем интервью для новозеландской прессы пилот Формулы 1 Лиам Лоусон поделился своими мыслями о тяжелом графике гонщика и особенностях адаптации к королевскому автоспорту.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.11.2024, 10:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В свежем интервью для новозеландской прессы пилот Формулы 1 Лиам Лоусон поделился своими мыслями о тяжелом графике гонщика и особенностях адаптации к королевскому автоспорту.

«Даже в промежутках между этапами у нас крайне мало времени на размышления о чем-либо за пределами гонок. Мы абсолютно поглощены работой, тренировками, подготовкой к следующей гонке, изучением трассы и стратегией по улучшению автомобиля», - отметил Лоусон.

«В последние годы я всегда находился в центре внимания, однако уровень давления в Формуле 1 совершенно иной. Тут каждое ваше слово может быть искажено, поэтому я стал более осторожен в высказываниях и сократил активность в социальных сетях», - рассказал гонщик.

Служба резервного пилота в команде Red Bull дала Лиаму определенное представление о будущей работе, однако, как подчеркнул гонщик, адаптация к новым условиям все равно требует времени и усилий.

Источник

Лиам Лоусон (28)

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