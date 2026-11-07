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Лиам Лоусон: необходимо учесть все факторы

Racing Bulls подвели итоги первого дня уик-энда в Интерлагосе: Линдблад и Лоусон рассказали о настройках, плотной борьбе и дожде в субботу.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.11.2026, 01:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Racing Bulls положительно оценили первый день уик-энда в Интерлагосе и рассчитывают улучшить свои результаты в субботу.

Арвид Линдблад (12-й): «Я впервые оказался в Интерлагосе, как я и предполагал – это отличная трасса.

В первой тренировке нужно было освоиться, набрать нужную скорость. Мы выявили несколько моментов в настройках, которые требуют улучшения. Перед второй сессией мы внесли некоторые коррективы, и я сразу почувствовал себя гораздо увереннее.

Прогноз обещает дождь в оставшиеся дни. В средней группе команд борьба очень плотная, но я верю, что мы сможем прибавить».

Лиам Лоусон (13-й): «В целом, день прошел неплохо. Между тренировками мы скорректировали настройки, но к субботе предстоит ещё многое сделать. Вечером мы всё проанализируем, чтобы завтра добиться большего.

У нас есть несколько идей, которые нужно опробовать. В средней группе борьба очень плотная, чтобы добиться хорошего результата, нужно учесть все факторы, в том числе непредсказуемую погоду».

Источник

Лиам Лоусон (254)Арвид Линдблад (115)Racing Bulls (334)

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