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Li Xiang вернулась на первое место, но параллельный импорт активно снижается.

Недавно специалисты банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог» обратили внимание на тенденцию снижения продаж параллельных автомобилей. Результаты совместного анализа представлены РИА «Новости».
РедакцияР
Редакция
21.05.2024, 07:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Недавно специалисты банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог» обратили внимание на тенденцию снижения продаж параллельных автомобилей. Результаты совместного анализа представлены РИА «Новости».

В апреле текущего года в России было зарегистрировано 147 008 новых легковых автомобилей и LCV. Из них 11% приходится на параллельный импорт. Для сравнения, в феврале эта цифра составляла 16%, а в марте - 15%. Уже заранее прогнозировалось, что параллельные поставки будут сокращаться, и это стало отражаться в статистике. По словам генерального директора компании «Автомаркетолог» Олега Мосеева, в предыдущие месяцы продавцы активно завозили автомобили в страну, чтобы удовлетворить спрос до вступления в силу новых правил.

Согласно данным, в апреле наиболее популярным параллельным брендом стал китайский Li Xiang (13% от всех регистраций). На втором месте оказалась компания Toyota (9%), а третью позицию занял немецкий премиум-бренд BMW (8%). Гелик и Хендай делят четвёртое и пятое места соответственно, имея по 7% рынка.

Что касается модельного рейтинга, лидером стал Geely Monjaro (7%). За ним следуют Li Xiang L7 (7%) и Li Xiang L9 (6%). Замыкают пятерку Kia Sportage и Zeekr 001 с долей рынка в 3% каждый.

Согласно отчёту, 36% параллельных автомобилей, зарегистрированных в апреле, приходится на китайские производители. Японские марки занимают второе место с долей в 22%, а немецкие автопроизводители - третье, удерживая 21% рынка.

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