Lexus хочет, чтобы все его автомобили "имели одинаковое вкус".

Lexus - это бренд роскошных автомобилей, на которые обращают внимание те, кто ищет идеальное сочетание долговечности и комфорта. Однако за исключением нескольких моделей, таких как LFA, ISF и LC500, их автомобили не вызывают бурю эмоций. Бренд стремится изменить эту ситуацию, начиная сейчас.

Японский суббренд Toyota начал анализировать автомобили своих немецких конкурентов с 2018 года, согласно отчету, опубликованному во вторник в Automotive News. Инженеры выяснили, что автомобили Lexus не могли конкурировать с немецкими аналогами по жесткости кузова.

Как сообщает Auto News, разработчики по всему бренду приступили к установке брейсинга для передней, задней и двух средних секций каждой модели в линейке Lexus с целью улучшения производительности и создания уникального стиля вождения Lexus.

"Мы стремимся к тому, чтобы у каждой модели Lexus был одинаковый стиль вождения", - сказал Тошинори Ито, руководитель проекта в отделе развития чувствительности производительности Lexus, в интервью для Auto News.

Ранее Lexus сосредотачивался на увеличении жесткости только в задней части своих автомобилей, прежде чем узнать о подходе конкурентов к сборке кузова.

"Мы не полностью понимали четыре позиции кузова", - сказал Ито Auto News. "Мы узнали об этом, изучая конкурентов. Когда мы это осознали, мы захотели добавить это ко всем моделям Lexus".

Улучшения уже были внедрены в производственный процесс Lexus. Полностью электрический RZ получил дополнительное переднее укрепление при начале производства в 2022 году, в то время как кроссовер NX был обновлен спереди в 2023 году и сзади в 2024 году. Компания утверждает, что эта система укрепления была испытана на каждом автомобиле в ее линейке, включая седан ES и минивэн LM, который не продается в Америке.

"Мы подтвердили, что это можно сделать для всей линейки", - сказал Ито Auto News.

В конечном итоге эти изменения будут полностью внедрены во всю линейку, однако это может занять годы, поскольку некоторые обновления требуют более кардинальных изменений в шасси и, следовательно, в производственном процессе, чем другие. Тем не менее, это отличные новости для любителей вождения.