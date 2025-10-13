Концепт Lexus LS: "Новый взгляд на роскошь" и шесть колёс

Японский автопроизводитель Lexus готовит к показу необычный концепт-кар — шести-местный и шести-колёсный минивэн, который будет представлен на автосалоне в Токио. Такая новинка вызвала немало удивления, учитывая репутацию бренда, давно ассоциирующегося с надёжностью и роскошью.

Следует отметить, что речь идёт пока лишь о концепте под названием Lexus LS Concept. Интересен тот факт, что аббревиатура LS ранее означала «Luxury Sedan» — именно под этим обозначением в 1990-х Lexus представил модель LS 400, которая произвела фурор в сегменте роскошных седанов, опередив по уровню комфорта и простора конкурентов из Mercedes, при этом предлагая более доступную цену.

На этот раз, по словам председателя Toyota Акио Тойоды, название LS в рамках нового проекта расшифровывается как «Luxury Space». Между тем, тем, кто уже сейчас задумывается о комфортабельных минивэнах, Lexus предлагает серийную модель LM, доступную в сервисе Auto Express Buy A Car по цене от 95 000 фунтов стерлингов.



Фото: autoexpress

Если внимательно присмотреться к тизерному изображению нового концепта, можно заметить одну пару колёс спереди и две меньших — позади. Как объяснил директор по брендингу Toyota Саймон Хамфрис, использование четырёх более компактных колес сзади позволяет минимизировать их влияние на внутреннее пространство салона.

Примечательно и то, что на изображении колёса подсвечиваются. Это может быть намёком на наличие нескольких электромоторов, которые приводят автомобиль в движение, либо просто желание продемонстрировать необычную конструкцию. Электрическая силовая установка позволила бы максимально эффективно использовать внутреннее пространство, а также обеспечить тишину и высокий уровень комфорта в салоне.

Пока эксперты полагают, что запуск в серию шести-колёсного минивэна маловероятен. Однако все подробности станут известны уже в конце октября, когда Lexus официально представит концепт LS Concept на выставке Japan Mobility Show.