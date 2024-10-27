Лео Турини вспомнил фильмы Серджио Леоне с музыкой Эннио Морриконе

Ветеран итальянской журналистики, Лео Турини, который имеет богатый опыт и знания об истории Ferrari, прокомментировал поул, завоеванный вчера Карлосом Сайнсом…

«Когда я увидел, что Серхио Перес и Оскар Пиастри выбыли из квалификации уже в начале, я вспомнил Серджо Леоне. Великий режиссер, снимавший фильмы с музыкой Эннио Морриконе», - поделился своими мыслями Турини.

Вспоминаем классический фильм «Хороший, плохой, злой», где звучали композиции под названием «Противостояние с мексиканцем» и «Трое».

С учетом стартовых позиций McLaren и Red Bull, борьба за Кубок конструкторов становится более насыщенной. Что принесет нам сегодняшний вечер, покажет время.

Но пока Сайнс отмечал свою заслуженную поул-позицию, у меня возникло еще одно воспоминание.

Под завершение сезона 1983 года Патрик Тамбэ уже знал, что покидает команду Ferrari, но продолжал усердно работать для того, чтобы помочь команде выиграть Кубок конструкторов.

В 1999 году Эдди Ирвайн заранее принял решение покинуть команду, и хоть он не смог завоевать титул, он стал чемпионом мира вместе с коллективом.

Если Ferrari победит в Кубке конструкторов вместе с Карлосом, это будет настоящим чудом, учитывая, что он знал о своем уходе из команды еще до начала сезона.

В Италии людей с непоколебимой целью и стремлением называют Hombre Vertical!

«Можно говорить что угодно, но я настаиваю, что Формула 1 давно не была настолько увлекательным чемпионатом, где борьба идет на равных», - подчеркнул Турини.

Шарль Леклер стартует четвертым, как и на прошлой неделе в Остине. Макс Ферстаппен и Ландо Норрис возобновят свое противостояние, у них есть чем гордиться, ставки очень высоки.

Всем отличного воскресенья! Надеемся, что красный цвет снова станет преобладающим.