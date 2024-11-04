Успех находится на стороне смелых, — говорит Лео Турини

Итальянский журналист Лео Турини, прокомментировав итоги Гран При Сан-Паулу, вспомнил древнюю латинскую поговорку из "Энеиды" Вергилия, написанной более 2000 лет назад.

"Считаю, что Ferrari всё ещё имеет шансы на победу в чемпионате. Но Ландо Норрис вызывает у меня сомнения", - заявил журналист.

Ферстаппен одержал победу на домашней трассе Айртона в стиле Сенны или Шумахера, продемонстрировав своё мастерство. Остальное – лишь детали.

Настоящие Чемпионы отличаются умением выигрывать при сложных условиях, и в этом Макс превосходит Ландо Норриса.

Гонки, подобные той, оставляют незабываемое впечатление. Ферстаппена почти затянула чёрная дыра поражения после неудачной квалификации, но он продолжал верить, что помогло ему одержать победу.

Red Bull переживал внутренние конфликты, но в Сан-Паулу Ферстаппен продемонстрировал своё мастерство. Что касается Ferrari, то команда не смогла повторить успехи. Автомобиль SF-24 оказался медленным, и даже Леклеру удалось показать лучший результат.

Математически ситуация в Кубке конструкторов практически не изменилась. Ferrari должна сконцентрироваться и сделать технологический рывок перед предстоящей гонкой в Лас-Вегасе.

Формула 1 стала вновь непредсказуемой, что подтверждается вчерашним примером победы Ферстаппена. FIA должна обратить внимание на обновление асфальта в Интерлагосе, учитывая увеличение кочек на трассе.

Отдельные поздравления гонщикам Alpine с отличным результатом на Гран При Сан-Паулу!