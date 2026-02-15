Лео Турини о роли Ferrari в истории с двигателями Mercedes

Итальянский журналист Лео Турини, известный благодаря своим тесным связям с Ferrari, поделился интересными деталями о неординарной роли команды из Маранелло в ситуации вокруг моторов Mercedes.

Турини отметил, что, несмотря на занятость на Олимпиаде, он внимательно следил за событиями тестов в Бахрейне. По его словам, атмосфера на Олимпиаде остается оживленной, а впечатления — незабываемыми, несмотря на усталость.

Журналист также подчеркнул: если бы у руководства Ferrari присутствовал такой же боевой настрой, какой демонстрирует горнолыжница Федерика Бриньоне, завоевавшая два золота на Олимпиаде-2026, то ему было бы гораздо спокойнее за команду.

Особое внимание Турини обратил на закулисные события Формулы 1. По его словам, все больший интерес вызывает ситуация с техническим решением Mercedes в области силовых установок.

Он напомнил, что дискуссии по этому поводу уже вышли за пределы технической сферы и приобрели политический характер. Турини выразил удивление по поводу заявлений Тото Вольффа, который утверждает, что все в порядке, а возможное преимущество моторов Mercedes минимально. Журналист иронично отметил, что такие заявления выглядят странно и неубедительно.

По сведениям Турини, в Ferrari считают, что специалисты FIA недостаточно компетентны в данном вопросе и стремятся найти компромиссное решение, которое устроит всех, хотя это маловероятно. В связи с этим инженеры из Маранелло получили задачу — разработать систему, измеряющую степень сжатия двигателя внутреннего сгорания в горячем состоянии.

Устройство предполагается устанавливать в головке цилиндров при остановленном автомобиле. Для этого необходимо демонтировать ряд элементов — моторный кожух, боковые понтоны, а затем выкрутить свечу и лишь после этого подключить измерительный прибор. По словам Турини, процесс довольно сложен и не до конца ясен широкой публике, однако именно так обстоят дела на практике.

Вместе с тем в Ferrari опасаются, что из-за продолжительности процедуры двигатель успеет остыть, ведь в боксах к воздухозаборникам сразу подсоединяют вентиляторы с сухим льдом. Как результат — степень сжатия фиксируется на уровне 16:1.

Турини резюмирует: выявить технические хитрости Mercedes будет крайне сложно чисто с инженерной точки зрения, возможно, понадобится политическое вмешательство. Тем не менее, в Ferrari уже предпринимают определённые шаги в этом направлении.