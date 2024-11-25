Когда много людей смотрят на луну, она кажется больше.

Итальянский ветеран гоночной журналистики Лео Турини не скрывает удивления относительно внутренних разногласий, возникших между пилотами Ferrari ближе к завершению текущего сезона. "Пишу буквально на ходу. Все, кто следит за моим блогом, знают моё мнение о Максе Ферстаппене – оно не меняется с 2016 года. Это Феноменальный Гонщик." - подчеркнул Турини.

По мнению эксперта, Ферстаппен несет в себе символ современной эпохи в истории Формулы 1, оставив свой неизгладимый след, побеждая в четвертый раз неслучайно, тем самым продемонстрировав свои выдающиеся способности, превосходящие рамки Red Bull Racing.

Настало время обратить внимание на Ferrari. "Шарль и Карлос разругались. Если честно, я удивлён, что это кого-то удивляет. С начала сезона всем известна ситуация с контрактом Сайнса, и даже странно, что они с Леклером начали ссориться только сейчас! Боюсь, это тот классический случай, когда правы оба," - рассуждает Турини.

Разногласия между гонщиками Ferrari обусловлены личными интересами каждого из них. Уходящий из команды Карлос сосредотачивается на себе, в то время как Леклер, оставшийся верным "скорлупке", видит несогласованность в действиях напарника, мешающую достижению его собственных целей в зачете.

"Отношения между гонщиками сложны и требуют взвешенного подхода. Ложь и недоговоренности только усугубляют проблему," - подчеркнул Турини.

Эксперт не воспринимает происходящие события как драму. Однако он пожелал бы Шарлю успехов в налаживании отношений с Льюисом Хэмилтоном, выражая озабоченность относительно возможного дальнейшего развития событий.

В связи с последним Гран-При в Лас-Вегасе, Турини выразил неудовлетворение своими выводами. "Mercedes держались сильнее. Расселл и Хэмилтон провели потрясающие гонки. Ferrari напомнили времена под Бинотто. McLaren проиграли немного скорости. Ждем, что покажет Катар, но McLaren уже не тот." - подвел итоги Турини.

Постскриптум: В текущем сезоне в истории Формулы 1 четыре команды одержали по четыре и более побед. "Кто-то всё ещё говорит, что чемпионат скучный?" - задается вопросом ветеран журналистики.