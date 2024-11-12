Лео Турини: "Смена поколений в Формуле 1 - это закон природы"

Итальянский ветеран гоночной журналистики Лео Турини делает интересные выводы о смене поколений в Формуле 1, называя этот процесс «своего рода революцией» и «эпохальным событием»...

Сезон 2021 года принёс много перемен. Валттери Боттас покидает гонки, Гуаньюй Чжоу возвращается домой, Кевин Магнуссен может отправиться в путешествие на своей яхте, а Даниэль Риккардо и Логан Сарджент уже ушли со сцены. Даже у мексиканца Серхио Переса скоро закончится текила.

На трассе Формулы 1 мы уже видим новые лица: Лиама Лоусона, Франко Колапинто и Оливера Бермана. Кими Антонелли и Габриэль Бортолето подкатывают. А может быть, будет возможность для Джека Дуэна сделать дебют, если не вмешается Флавио Бриаторе, известный своими талантами в привлечении молодых гонщиков в чемпионат.

Отметим, что в случае, если шесть из двадцати участников будут новичками, это можно назвать настоящей революцией. Подобных событий в мире F1 не было давно, а изменения происходят после долгого периода стагнации. Похоже, настало время перемен.

Говорят, что Формула 1 переживает своего рода генетическую мутацию, становясь все более привлекательной для молодёжи. Возможно, эту тенденцию спровоцировали Макс Ферстаппен и Шарль Леклер, а также гонщики McLaren.

Возможно, современные болиды F1 действительно более управляемы, что может быть замечено только опытными гонщиками. Ограничения на тестирование проблему уже не составляют: достаточно взять молодого пилота, подготовившегося на симуляторе, и отправить его на Гран При.

Будущее покажет, кто из новичков окажется настоящим талантом, и кто достигнет вершин славы. Пока можно с уверенностью сказать, что Франко Колапинто и Оливер Берман справляются с новыми вызовами. Лоусон также показывает себя сильным.

Мы переживаем за Кими Антонелли и надеемся на его успех. Ведь он не только земляк, но и соотечественник, родом из Эмилии-Романьи. Его стоит поддержать. Хотя бы для того, чтобы новый чемпион от Ferrari всегда оставался за Льюисом Хэмилтоном. Возраст и опыт важны, но для настоящего поклонника Ferrari остаются важнейшими факторами.