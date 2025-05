Леклер предпочитает компанию Льюиса и Фреда на необитаемом острове.

Шарль Леклер стал главным персонажем новой серии интервью, организованных официальным сайтом гонок и наполненных разнообразными вопросами, касающимися не только автоспорта. Парни разные - и вот как ответил представитель Ferrari на эти необычные вопросы...

Вопрос: Можете описать себя в трёх словах?

Шарль Леклер: Скромный, упорный в работе… Это сойдёт за два слова? (смеётся) И скромный!

Вопрос: Что вас заставило полюбить Формулу 1?

Шарль Леклер: Полагаю, сам процесс пилотирования и звук гоночных машин. Я полюбил наш спорт именно за процесс пилотирования. Разумеется, я начинал с картинга и уже тогда понял те ощущения, которые испытываешь за рулём…

Вопрос: Когда и где вы сели за руль какого-либо транспортного средства?

Шарль Леклер: Думаю, это был грузовичок на электрическом ходу. Знаете, есть такие детские грузовички? Думаю, это было первое, на чём начал ездить. Я на нём даже дрифтовал, и это мне нравилось. А потом начал заниматься картингом.

Вопрос: С какого раза вы сдали экзамен на водительские права?

Шарль Леклер: С первого раза – и этим горжусь! В Монако это сделать довольно трудно, там довольно плотный трафик. Я очень нервничал, пожалуй, сильнее чем перед квалификацией. Но если бы я, гонщик, не смог сдать этот экзамен с первого раза, это выглядело бы очень неважно.

Вопрос: Когда вы последний раз плакали от смеха?

Шарль Леклер: Не знаю… Пожалуй, недавно, ведь меня очень легко рассмешить. Впрочем, так чтобы до слёз… Наверное, месяца три или четыре назад!

Вопрос: Кто ваш лучший друг в паддоке?

Шарль Леклер: С Пьером Гасли я дружу дольше всего, это точно. Мы знакомы с 6-летнего возрасти, так что, вероятно, это Пьер.

Вопрос: Каких трёх человек из мира Формулы 1, живших когда-либо, или наших современников, вы бы пригласили на торжественный ужин и почему?

Шарль Леклер: Айртона Сенну, Михаэля Шумахера и Альберто Аскари. Они выступали в разные эпохи, но все трое – совершенно особенные гонщики.

Вопрос: Где вы провели свой лучший отпуск?

Шарль Леклер: Думаю, это было прошлой зимой, когда я вместе со всей семьёй отправился в Мексику. Я был очень рад, что смог прекрасно провести время с любимыми людьми. Когда я был помладше, мы не так часто ездили отдыхать, ведь понятно, что мои родители очень много делали для того, чтобы я занимался гонками, поэтому мы в основном проводили время на трассах.

В общем, я был очень рад, что смог провести отпуск вместе с мамой, братьями, с моей подругой и нашей собакой – это было совершенно замечательное время!

Вопрос: А если бы нужно было выбрать одного гонщика и одного руководителя команды, чтобы отправиться с ними на необитаемый остров, то кто бы это был и почему?

Шарль Леклер: (смеётся) Ну, я бы однозначно выбрал Фредерика Вассёра, моего руководителя команды. Я вы посвятил как минимум неделю на таком острове выстраиванию отношений внутри команды, поэтому пригласил бы Льюиса Хэмилтона и Фреда. Мы бы там такое устроили! Но было бы весело, думаю, всем бы понравилось.

Может быть, Льюис прихватил с собой бы гитару и пианино, и мы бы ним занимались музыкой. А Фредерик бы играл на треугольнике!

Вопрос: На скольких языках вы говорите?

Шарль Леклер: На трёх: на английском, итальянском и французском. Испанский я понимаю процентов на девяносто, пожалуй, но говорю на нём не так хорошо.

Вопрос: Владеете ли вы монегаскским диалектом?

Шарль Леклер: Этим вопросом вы ставите меня в затруднительное положение! На самом деле это такой язык. В юности мы учили какие-то слова… Бегло говорить на нём я не могу, хотя знаю какие-то основы. Но это трудный язык!

Вопрос: У вас есть любимый фильм или телесериал?

Шарль Леклер: Я всегда фанател фильмов о Гарри Поттере, особенно, когда был моложе. Думаю, если в детстве их смотрели, то эта магия остаётся с вами на всю жизнь.

Вопрос: Напоследок: все знают, что вы любите музыку. Какую песню вы бы выбрали в караоке?

Шарль Леклер: Музыку люблю, но петь не умею - прямо скажем, очень плохо! Поэтому стараюсь избегать караоке, но если пришлось бы спеть, то выбрал бы We Are the Champions – просто слова легко запомнить, а у меня плохая память на стихи.

Вопрос: Шарль, будем надеяться, что это станет вашей песней в 2025 году…

Шарль Леклер: Я тоже на это надеюсь!