Команда Леклера назвала Ferrari аутсайдерами уик-энда.

Во время квалификации перед спринтом на легендарной трассе Интерлагос в Бразилии пилот Формулы 1 из команды Ferrari - Шарль Леклер, продемонстрировал третье лучшее время, уступив только гонщикам McLaren. По окончании сессии Леклер отметил, что не надеялся на большее в этот день. Его коллега по команде, Карлос Сайнс, показал пятое время.

Шарль Леклер (3-е место): «Я доволен результатом, так как считаю, что мы достигли своего потенциала сегодня. Думаю, что мы максимально использовали наши возможности. Гонщики из McLaren очень быстрые, и мы остаёмся чуть отстающими на этом уик-энде. Но, несмотря на это, мы постараемся набрать как можно больше очков».

«Я не хочу заранее заявлять, что McLaren недостижимы для нас в этом уик-энде. Мы сделаем все возможное, чтобы бороться с ними. Однако, судя по их темпу сегодня, можно сказать, что они демонстрируют особенно высокую скорость».

Карлос Сайнс (5-е место): «Квалификация к спринту оказалась сложной. Падение температуры трассы мешало нам привести шины в оптимальное состояние. Шины со степенью мягкости "Soft" имеют потенциал для улучшения времени круга. Наш план - найти пути для максимального извлечения выгоды из мягких шин на субботней квалификации».

«Моя стартовая позиция не самая худшая, и впереди на спринте нас ждет немало неожиданностей. Будет интересно. Мы постараемся провести спринт на высоком уровне, обогнать как можно больше соперников, чтобы быть готовыми к квалификации».