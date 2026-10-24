Легендарный советский трактор ДТ-75 — надёжный стальной «конь» для целины

Гусеничный трактор ДТ-75 продолжает оставаться востребованным на российском рынке даже спустя десятилетия после начала производства. Эта модель, начавшая свой путь в 1962 году, по-прежнему выпускается и модернизируется, меняя лишь детали, но сохраняя прежнюю универсальность и надёжность. Сейчас трактор известен под новым названием — ВГТ-90/100, однако техническая основа осталась прежней.

Трактор ВГТ-90 / Фото: youtube

История появления ДТ-75 уходит корнями в послевоенные годы, когда на смену устаревшему ДТ-54 потребовалась новая техника с более высоким уровнем комфорта для трактористов. Разработкой занялись специалисты Волгоградского тракторного завода в 1956 году, однако запуск в серию был возможен только после масштабной модернизации самого предприятия.

Серийное производство ДТ-75 стартовало в 1962 году. Уже через шесть лет сборка техники была налажена в Павлодаре — Советский Союз нуждался в большем количестве тракторов. При этом в Казахстане сразу запустили выпуск доработанной версии — ДТ-75М с усовершенствованной кабиной для большего комфорта оператора.

За годы существования СССР оба завода собрали около 2,5 миллионов ДТ-75 различных модификаций, при этом примерно 20% техники отправлялось на экспорт. Внешне волгоградские и павлодарские тракторы различались цветом: первые были красными с надписью «ДТ-75», вторые — синими или жёлтыми и маркировкой «Казахстан» на боковинах.

Модельный ряд ДТ-75 условно делится на два поколения. Первое появилось в 1963 году, второе — с 1967 по 2009 годы. Сюда же относится ВГТ-90, отличающийся пластиковой облицовкой, но сохраняющий техническую основу.

За годы производства появилось множество модификаций для различных условий: бульдозеры, тракторы для болот, торфяников и работы с навесным специализированным оборудованием.

Фото: youtube

Особой «живучестью» отличаются самые ранние ДТ-75 за счёт простой конструкции, однако условия работы на таких тракторах были далеки от комфортных: минимальная защита от шума, пыли и вибраций.

В ранних версиях устанавливался двигатель СМД-14 объёмом 6,3 литра и мощностью 75 л. с. Трактористы ценили его простоту: запуск осуществлялся с помощью «пускача», заводимого вручную, а коробка передач имела семь ступеней.

В 1967 году стартовал выпуск модернизированного ДТ-75М. Новый трактор получил более мощный двигатель, увеличенный топливный бак, просторную кабину и улучшенную компоновку органов управления. Несмотря на усовершенствования, часть механизаторов встретила новинку без энтузиазма, отмечая усложнение конструкции.

ДТ-75М комплектовался двигателями А-41 объёмом 7,3 литра и мощностью до 95 л. с., но с увеличенным расходом топлива. Позднее, уже после распада СССР, стали устанавливаться более экономичные моторы ММЗ Д-245.5 с турбонаддувом.

Фото: yaplakal.com

Коробка передач у ДТ-75М осталась семиступенчатой, однако добавлен реверсивный редуктор, что позволило работать на минимальных скоростях без потери тяги.

В 1986 году Павлодарский тракторный завод представил версию ДТ-75МЛ с доработанной кабиной, оснащённой каркасом и амортизационным креплением, а также увеличенной на 81 мм высотой потолка. Внутри появилась современная панель приборов.

На ДТ-75МЛ устанавливали только дизели СМД-14 мощностью 75 л. с., но с усовершенствованной системой охлаждения, адаптированной к жаркому климату южных республик СССР.

Среди других модификаций — ДТ-90П и ДТ-75Т, отличающиеся двигателями мощностью 95 л. с., а также широко используемые в городах бульдозеры ДТ-75С. Эти машины известны своей надёжностью и простотой в ремонте. Для работы на болотистых почвах выпускались тракторы ДТ-75Б с усиленными двигателями и более широкими траками.

Основная проблема всех ДТ-75 — коррозия. При должном уходе многие из выпущенных в советские годы тракторов могли бы работать и сегодня.