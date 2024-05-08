Ландо Норрис: Не перестаю улыбаться!

В минувшее воскресенье в Майами Ландо Норрис одержал свою первую победу в карьере. С тех пор прошло несколько дней, и сегодня гонщик из команды McLaren поделился своими эмоциями в социальных сетях, выразив удивление произошедшим.

«Действительно, это были самые невероятные дни в моей жизни. Я до сих пор не могу осознать все произошедшее, но это была моя детская мечта», - признался Ландо Норрис.

Счастье Ландо не знало границ после 33-го круга. Он отметил, что на пути к этой победе было затрачено огромное количество усилий, и все это окупилось в итоге.

Гонщик выразил благодарность своей команде, болельщикам McLaren, коллегам по гонкам и всем, кто поддерживал его. «Я очень ценю каждое высказанное слово и люблю вас всех», - написал Норрис.

«И после всех этих событий мы только начинаем... И да, улыбка все еще не сходит с лица!» - завершил свое сообщение Ландо Норрис.