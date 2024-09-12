Ландо Норрис говорит: "У Оскара свои собственные проблемы"

В четверг в столице Азербайджана, в городе Баку, руководитель команды McLaren Андреа Стелла высказал свою готовность помочь Оскару Пиастре в борьбе за титул чемпиона мира, если потребуется поддержать ведущего гонщика Ландо Норриса.

Ландо Норрис благодарно принял предложение руководства, однако отметил, что основную цель - выиграть титул - он хотел бы достичь самостоятельно.

Пилот команды McLaren выразил свою позицию следующим образом: "Я рад, что «правила папайи» теперь понятны. Однако, Оскар ведет свою борьбу, достигает поставленных целей. Если он превосходит меня, обгоняет и выигрывает гонку, значит, он заслуживает успеха".

Норрис подчеркнул, что он готов принять помощь от Пиастри в случае необходимости, но при этом основной акцент должен быть сделан на индивидуальной борьбе на трассе и достижении наилучших результатов в каждом заезде.

Пилот команды McLaren отметил, что помощь со стороны Оскара может быть актуальной не в борьбе за лидерство, а в сражении за второстепенные позиции. Норрис подчеркнул, что не стоит ожидать от Пиастри уступок, если тот лидирует в гонке, так как подобный исход был бы негативным для обоих гонщиков.

"Я здесь для того, чтобы соревноваться. Если кто-то выступает лучше меня, это означает, что он реально силен. Мне не интересно побеждать благодаря чьей-то поддержке. Конечно, было бы здорово стать чемпионом. На данный момент я был бы счастлив этим, но в долгосрочной перспективе не уверен, что такая победа принесла бы мне гордость", - подытожил Ландо Норрис.

Гонщик McLaren подчеркнул, что его цель - одержать победу, побеждая Макса и других конкурентов, доказав, что он действительно заслуживает звание лучшего в гоночном мире.