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Ландо Норрис оценил свой результат на гонке как могущий быть и намного хуже.

Команда гонщиков McLaren осталась недовольна результатами квалификации перед предстоящим спринтом в Остине.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2024, 01:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда гонщиков McLaren осталась недовольна результатами квалификации перед предстоящим спринтом в Остине. Ландо Норрис продемонстрировал четвертое время, в то время как Оскар Пиастри прекратил борьбу в первой сессии из-за удаления своего лучшего круга за выезд за пределы трассы.

Ландо Норрис заявил: "Результат не очень хороший. Сегодня у меня были проблемы с балансом и настройками машины на протяжении всего дня. Четвертое место - не лучший исход. В какой-то степени я доволен этим результатом, учитывая сложности. Однако мой круг меня шокировал".

"Сегодня было место для улучшений, но, увы, не все сложилось. В любом случае, я принимаю этот итог", - добавил Норрис.

Следите за развитием событий!

Источник

Ландо Норрис (78)McLaren (186)Оскар Пиастри (58)

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