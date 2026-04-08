Чемпион мира Ландо Норрис посетил матч Лиги чемпионов между Спортингом и Арсеналом, где лондонцы одержали победу со счетом 1:0.
Иннокентий Петров
08.04.2026, 13:01·1 мин
Фото: F1news.ru

Ландо Норрис, действующий чемпион мира, посетил матч Лиги чемпионов по футболу между лиссабонским «Спортингом» и лондонским «Арсеналом».

Встреча команд состоялась накануне в столице Португалии в рамках четвертьфинала престижного европейского турнира. Пилот команды McLaren прибыл на стадион по приглашению клуба «Спортинг».

Перед началом игры Норрису провели экскурсию по стадиону и вручили фирменную футболку команды, на которой значились его фамилия и четвёртый номер.

По итогам матча победу одержал «Арсенал», счет встречи — 1:0.

Ландо Норрис (277)McLaren (652)

