Ландо Норрис посетил матч Лиги чемпионов

Ландо Норрис, действующий чемпион мира, посетил матч Лиги чемпионов по футболу между лиссабонским «Спортингом» и лондонским «Арсеналом».

Встреча команд состоялась накануне в столице Португалии в рамках четвертьфинала престижного европейского турнира. Пилот команды McLaren прибыл на стадион по приглашению клуба «Спортинг».

Перед началом игры Норрису провели экскурсию по стадиону и вручили фирменную футболку команды, на которой значились его фамилия и четвёртый номер.

По итогам матча победу одержал «Арсенал», счет встречи — 1:0.