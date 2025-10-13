Ландо Норрис: В Остине можно найти возможности для обгонов

Команда McLaren завоевала Кубок конструкторов, однако борьба в личном зачёте для гонщиков Оскара Пиастри и Ландо Норриса продолжается. Пилоты нацелены на высокий результат и значительное количество очков на предстоящем Гран При США в Остине. Этап пройдёт в формате уик-энда со спринтом, что добавляет интриги соревнованию.

Ландо Норрис отметил, что для коллектива приятно отправляться в Остин, уже имея Кубок конструкторов, однако впереди остаётся шесть этапов, где будут разыгрываться важные очки в личном зачёте. Британский гонщик подчеркнул, что всегда получает удовольствие от выступления в Гран При США, особенно благодаря насыщенной атмосфере и особенностям трассы COTA. По его словам, конфигурация автодрома позволяет устраивать зрелищные гонки, а сам он с нетерпением ждёт возможности вновь выйти на старт.

Оскар Пиастри также выразил ожидание от гоночного уик-энда на трассе COTA, отмечая интересный формат с субботним спринтом. Австралиец подчеркнул, что сконцентрирован на скорости и намерен максимально реализовать потенциал машины в обеих гонках. Он выделил скоростные участки трассы, в частности знаменитые «эски», и добавил, что рад вернуться на автодром, который всегда приносит позитивные эмоции.

Андреа Стелла, руководитель McLaren, отметил, что команда гордится статусом обладателей Кубка конструкторов 2025 года. В предстоящем уик-энде со спринтом гонщиков ждёт дополнительная возможность заработать ценные очки. Руководитель подчеркнул, что трасса в Остине входит в число любимых у пилотов, и команда приложит все усилия для успешного выступления. Андреа Стелла также выразил признательность всему коллективу McLaren за упорную работу и добавил, что впереди остаётся ряд важных задач в сезоне.