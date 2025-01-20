Land Rover Defender OCTA поборется на ралли-рейде «Дакар».

Компания Land Rover объявила, что ее участником ралли-рейда Дакар станет автомобиль "конкурсной модификации" на основе Defender Octa. Это решение принято в рамках полной программы участия в Чемпионате мира по ралли-рейдам FIA (W2RC).

С 2026 по 2028 год два Defender будут участвовать во всех пяти этапах W2RC, а третий примет участие в ралли Дакар, который выступает в качестве главного события чемпионата.

На следующий год Land Rover заявил: "Выбор Defender OCTA - самого быстрого и мощного Defender, когда-либо созданного, в качестве базы для программы ралли-рейда был естественным выбором".

Опыт текущего года должен помочь Land Rover в дебюте на Дакаре в 2026 году. Пока неизвестно, какие именно технические изменения будут внесены в Defender для участия в соревнованиях, хотя он сохранит ту же архитектуру D7x, битурбированный V8 (который развивает 626 л.с. на дорожном автомобиле) и даже ту же восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Марк Кэмерон, директор по управлению Defender, сказал: "Участие в самом требовательном ралли-рейде в мире представляет собой исключительный тест для нашего самого экстремального Defender на сегодняшний день. Мы знаем, что Дакар будет огромным испытанием, но Defender OCTA объединяет в себе огромную производительность с характерными для Defender возможностями и долговечностью - идеальные основы для того, что, я уверен, станет очень конкурентоспособным автомобилем для ралли-рейда".