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В августе Lamborghini возглавила российский рынок новых люксовых автомобилей

Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 2% в августе 2026 года: реализовано 56 машин, лидером стал Lamborghini, за 8 месяцев — 500.
РедакцияР
Редакция
09.09.2026, 15:22·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В августе 2026 года в России продали 56 новых автомобилей сегмента Luxury. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», которые ссылаются на сведения АО «ППК»*, результат оказался на 2% выше показателя за аналогичный месяц прошлого года. Рынок новых «люксов» в стране продолжает расти восьмой месяц подряд — с начала нынешнего года.

Лидером среди люксовых брендов в конце лета стал Lamborghini: в августе было реализовано 21 автомобиль этой марки. В последний раз бренд занимал первое место в марте, то есть пять месяцев назад. На второй позиции расположился Bentley с результатом 13 шт., столько же автомобилей продал Rolls-Royce, который возглавлял рейтинг в июле. Кроме того, в августе реализовали 7 новых Ferrari, а также по одному автомобилю Aston Martin и Maserati.

В модельном рейтинге августа первое место разделили Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus — продажи каждой модели составили 13 экземпляров. По 6 шт. реализовали Bentley Bentayga, Bentley Continental GT и Lamborghini Revuelto. Все три модели вошли в ТОП-5.

По итогам 8 месяцев в России продали 500 новых люксовых автомобилей. Это на 11,6% больше, чем за январь – август 2025 года.

Фото: lamborghini-avtodom.ru

Источник

Авторынок россии (992)Продажи (1156)Люксовые автомобили (48)Модели-лидеры (325)Марки-лидеры (387)Lamborghini (71)

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