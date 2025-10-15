В сентябре Lamborghini Urus стал лидером продаж среди автомобилей класса «люкс» в России

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные о продажах автомобилей сегмента Luxury в России за сентябрь 2025 года. Согласно отчету, в стране было реализовано 63 новых автомобиля этого класса. Этот показатель на 1,5 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было продано 42 таких машины.

В сентябре лидером среди люксовых брендов стал Bentley, который разошелся тиражом 21 экземпляр. На вторую строчку опустился Rolls-Royce, продажи которого составили 19 автомобилей. Напомним, ранее этот бренд удерживал лидерство с мая по август. Замыкает тройку самых востребованных марок Lamborghini — 17 проданных машин. Дополнительно в начале осени российские покупатели приобрели 5 новых Ferrari и 1 Aston Martin.

Среди моделей также произошли изменения в рейтинге. Впервые в 2025 году первое место в сегменте Luxury занял Lamborghini Urus, чьи продажи достигли 15 единиц. Вторым по популярности стал Rolls-Royce Cullinan с показателем в 13 реализованных автомобилей. В пятерку лучших сентября также вошли Bentley Bentayga (10 штук), Bentley Continental GT (7 штук) и Rolls-Royce Phantom (3 экземпляра).

Суммарно за девять месяцев текущего года на российском рынке было продано 511 новых автомобилей класса люкс. Это на 26% больше по сравнению с результатами за январь — сентябрь 2024 года.