В сентябре Lamborghini Urus стал лидером продаж среди автомобилей класса «люкс» в России

В сентябре 2025 года продажи новых автомобилей сегмента люкс в России выросли на 50%, лидируют Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.10.2025, 08:01·2 мин
Фото: Autostat.ru

Агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные о продажах автомобилей сегмента Luxury в России за сентябрь 2025 года. Согласно отчету, в стране было реализовано 63 новых автомобиля этого класса. Этот показатель на 1,5 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, когда было продано 42 таких машины.

В сентябре лидером среди люксовых брендов стал Bentley, который разошелся тиражом 21 экземпляр. На вторую строчку опустился Rolls-Royce, продажи которого составили 19 автомобилей. Напомним, ранее этот бренд удерживал лидерство с мая по август. Замыкает тройку самых востребованных марок Lamborghini — 17 проданных машин. Дополнительно в начале осени российские покупатели приобрели 5 новых Ferrari и 1 Aston Martin.

Среди моделей также произошли изменения в рейтинге. Впервые в 2025 году первое место в сегменте Luxury занял Lamborghini Urus, чьи продажи достигли 15 единиц. Вторым по популярности стал Rolls-Royce Cullinan с показателем в 13 реализованных автомобилей. В пятерку лучших сентября также вошли Bentley Bentayga (10 штук), Bentley Continental GT (7 штук) и Rolls-Royce Phantom (3 экземпляра).

Суммарно за девять месяцев текущего года на российском рынке было продано 511 новых автомобилей класса люкс. Это на 26% больше по сравнению с результатами за январь — сентябрь 2024 года.

Авторынок россии (427)Продажи (669)Люксовые автомобили (27)Модели-лидеры (165)Марки-лидеры (198)Bentley (52)Bentley bentayga (20)Lamborghini (61)Lamborghini urus (21)Rolls-Royce (39)Rolls-Royce Cullinan (17)

