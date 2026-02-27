Названы самые популярные полноприводные автомобили в России: LADA или «китайцы»

В 2025 году российский рынок новых легковых автомобилей с полным приводом показал значительные результаты: было реализовано чуть более 524 тысяч таких машин. Доля полноприводных автомобилей составила почти 40% от всех продаж в стране за год.

Эксперты агентства «Автостат» провели анализ рынка и определили самую востребованную модель среди покупателей. Лидером стал китайский кроссовер Geely Monjaro, который разошёлся тиражом в 37,7 тысячи экземпляров, обеспечив себе первое место в рейтинге.

На второй позиции оказался отечественный внедорожник LADA Niva Legend с тремя дверями — его приобрели 34,3 тысячи россиян в течение года. При этом LADA Niva Travel, занимавшая первое место в 2024 году, в этот раз опустилась на третью строку рейтинга с результатом 34,1 тысячи проданных автомобилей.

Четвертое место досталось Haval Jolion — эта модель остаётся самым популярным компактным кроссовером из Китая в России, а полноприводные версии нашли 33,2 тысячи владельцев. Остальные автомобили в первой десятке рейтинга продемонстрировали более скромные показатели, уступив лидерам.

Пятую строчку занял Haval F7, продажи которого составили 14,6 тысячи машин. Такая же цифра отмечена и у Geely Atlas, который оказался на шестом месте. В десятку также вошли Belgee X70, реализованный тиражом 12,9 тысячи штук, Haval Dargo с результатом 12,4 тысячи, Chery Tiggo 7 Pro Max (11,1 тысячи) и GAC GS8, который продан в количестве 9,6 тысячи экземпляров.

Ранее издание «Автоновости дня» представило свой рейтинг наиболее доступных полноприводных китайских кроссоверов, официально продающихся в России в 2026 году. В пятёрку наиболее бюджетных моделей Geely Monjaro не вошёл — его стоимость стартует с отметки 4 549 990 рублей.

Автор материала: Иван Бахарев