Главная Новости Правительство стремится сократить выплаты компенсации по автокредитам, чтобы спасти банки.
Новости

Правительство стремится сократить выплаты компенсации по автокредитам, чтобы спасти банки.

Правительство под руководством Рэйчел Ривз стремится повлиять на исход скандала с автокредитами, опасаясь ущерба для британского бизнеса. Вмешательство Трезори может изменить игру на £30 млрд в пользу потребителей.
РедакцияР
Редакция
21.01.2025, 20:41·2 мин
single
Фото: autoexpress

Министерство финансов во главе с канцлером Рэйчел Ривз из Лейбористской партии стремится повлиять на исход продолжающегося скандала с автокредитованием. Она предупредила, что поток выплат, которые могут обойтись отрасли миллиардами, нанесет ущерб имиджу Великобритании как центру бизнеса.

В конце 2024 года Апелляционный суд вынес принципиальное решение в деле, в котором финансовые компании, предоставляющие комиссию дилерам автомобилей без согласия покупателя, нарушают закон. Это открыло возможность компенсации для пострадавших потребителей, которая может превысить 30 миллиардов фунтов.

Апелляция двух фирм, участвующих в деле – Close Brothers Ltd и Firstrand Bank Ltd – должна быть рассмотрена Верховным судом в апреле. Тем временем Financial Times обнаружил обращение Министерства финансов в Верховный суд, в котором предупреждается законодателей, что это дело имеет "потенциал нанести значительный экономический ущерб и может повлиять на доступность и стоимость автокредитования для потребителей".

Вмешательства правительства в дела Верховного суда нечасты, но не безпрецедентны. Основанный в 2009 году, высший суд Великобритании независим от правительства, однако официальные органы могут подать заявку на вмешательство, если они могут предложить "существенную помощь".

Министерство финансов во главе с канцлером Рэйчел Ривз заявило, что его мнение поможет суду прийти к "справедливому и пропорциональному решению, которое обеспечит компенсацию потребителям, соизмеримую с понесенными ими убытками, и позволит сектору автокредитования продолжать играть свою роль в поддержке миллионов автовладельцев".

Хотя вмешательство правительства было приветствовано инвесторами – акции упомянутой выше компании Close Brothers Ltd, а также Lloyds Banking Group поднялись на 15 и 5 процентов соответственно после объявления – некоторые банки, такие как Santander, якобы "пересматривают" свое положение на британском рынке после судебного решения 2024 года.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация