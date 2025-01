Правительство стремится сократить выплаты компенсации по автокредитам, чтобы спасти банки.

Министерство финансов во главе с канцлером Рэйчел Ривз из Лейбористской партии стремится повлиять на исход продолжающегося скандала с автокредитованием. Она предупредила, что поток выплат, которые могут обойтись отрасли миллиардами, нанесет ущерб имиджу Великобритании как центру бизнеса.

В конце 2024 года Апелляционный суд вынес принципиальное решение в деле, в котором финансовые компании, предоставляющие комиссию дилерам автомобилей без согласия покупателя, нарушают закон. Это открыло возможность компенсации для пострадавших потребителей, которая может превысить 30 миллиардов фунтов.

Апелляция двух фирм, участвующих в деле – Close Brothers Ltd и Firstrand Bank Ltd – должна быть рассмотрена Верховным судом в апреле. Тем временем Financial Times обнаружил обращение Министерства финансов в Верховный суд, в котором предупреждается законодателей, что это дело имеет "потенциал нанести значительный экономический ущерб и может повлиять на доступность и стоимость автокредитования для потребителей".

Вмешательства правительства в дела Верховного суда нечасты, но не безпрецедентны. Основанный в 2009 году, высший суд Великобритании независим от правительства, однако официальные органы могут подать заявку на вмешательство, если они могут предложить "существенную помощь".

Министерство финансов во главе с канцлером Рэйчел Ривз заявило, что его мнение поможет суду прийти к "справедливому и пропорциональному решению, которое обеспечит компенсацию потребителям, соизмеримую с понесенными ими убытками, и позволит сектору автокредитования продолжать играть свою роль в поддержке миллионов автовладельцев".

Хотя вмешательство правительства было приветствовано инвесторами – акции упомянутой выше компании Close Brothers Ltd, а также Lloyds Banking Group поднялись на 15 и 5 процентов соответственно после объявления – некоторые банки, такие как Santander, якобы "пересматривают" свое положение на британском рынке после судебного решения 2024 года.