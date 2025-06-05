Дорога в Крым: как добраться на полуостров на машине в 2025 году

Отдых в Крыму становится все более привлекательным для туристов, желающих насладиться природой и погрузиться в культуру региона. Здесь можно расслабиться на пляжах, искупаться в теплом море и поучаствовать в увлекательных экскурсиях.

Однако некоторые предпочитают иные направления из-за сложностей доставки на полуостров в 2025 году. Но насколько это соответствует действительности?

Достичь полуострова можно из России несколькими путями: через Крымский мост или по дорогам, проходящим через освобожденные территории на севере Азовского моря.

Согласно данным ТАСС, маршрут проходит через города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Согласно онлайн-картам, путешествие от Ростова-на-Дону до Симферополя займет около 9 часов.

Однако основной недостаток этого маршрута - это большое количество грузовых автомобилей, которым пока еще не разрешен проезд через Крымский мост.

Тем, кто направляется в Крым, например, из Москвы, теперь не обязательно заезжать в Ростов. Благодаря трассе М-4 "Дон" можно сразу попасть на Восточный обход города, который протяженностью около 35 километров. Это позволяет избежать местных пробок, однако стоит помнить, что проезд по качественному дорожному покрытию является платным.

Сейчас дорога связывает и Краснодар с Крымом. Если раньше путь на Таманский полуостров был через плохие дороги, то теперь до Крымского моста ведет широкая автомагистраль.

Важно отметить, что Крымский мост является объектом повышенной охраны. Это означает, что разрешение на проезд выдается после проверки автомобиля. Съемка сотрудников и контрольно-пропускного пункта запрещена.

По информации известно, что транспортный поток разделяется на две части. В первую попадают водители, желающие, чтобы их автомобиль просканировали с помощью рентген-аппарата. Во второй - автомобили, которые проверяются вручную.

Ранее сообщалось, что студенты Бауманского технического университета представят новый спортивный автомобиль "Крым".

Источник: pxhere.com.