BYD может прекратить выпуск кроссоверов Song PLUS

В четверг, 9 октября, ряд китайских СМИ распространил информацию о возможном прекращении выпуска компактных кроссоверов BYD серии Song PLUS. Основанием для таких сообщений стали скриншоты внутреннего уведомления компании, в котором обсуждается дальнейшее присутствие модели Song PLUS на внутреннем рынке. Официальные представители BYD пока воздерживаются от комментариев по поводу появившихся слухов.

На китайском рынке кроссовер BYD Song PLUS представлен в двух вариантах: полностью электрическом и с подключаемым гибридом. Стоимость автомобилей варьируется от 135 800 до 180 800 юаней, что эквивалентно 1,54–2,05 миллиона рублей.

В августе продажи Song PLUS составили чуть более 13 тысяч единиц. За прошедшие полгода этот кроссовер приобрели 128 798 покупателей. По итогам предыдущего года, по данным ресурса Autohome.cn, модель разошлась тиражом 334,4 тысячи экземпляров. В среднем ежемесячные продажи Song PLUS составляли порядка 20 тысяч машин, а август оказался исключением из этого правила.

Выпуск модели BYD Song PLUS стартовал в 2020 году. Летом 2023 года кроссовер прошёл масштабную модернизацию. До 2022 года в модельной линейке присутствовала также бензиновая версия, от которой производитель впоследствии отказался.

Примечательно, что название семейства Song вдохновлено династией Сун, правившей в Китае с 960 по 1279 год.

Российским покупателям также доступен BYD Song PLUS, причем в продаже можно встретить автомобили с пробегом от 27 километров. Под заказ дилеры готовы привезти новые экземпляры 2025 года выпуска, стоимость которых начинается от 3,05 миллиона рублей. Более доступные экземпляры 2023 года с пробегом 23 000 километров предлагаются менее чем за 3 миллиона рублей.



Фото: Carsweek.ru

Фото: BYD