Crossover Soueast S06 с 156 л. с. из Калининграда скоро выйдет на российский рынок

Завод Автотор запускает сборку нового кроссовера Soueast S06 с турбомоторами 1,5 и 1,6 литра — старт продаж в России уже скоро.
Антон Звонкий
06.10.2025, 12:52·2 мин
Фото: Carsweek.ru

На калининградском заводе «Автотор» в ближайшее время стартует сборка нового кроссовера Soueast S06. Автомобиль уже получил Одобрение типа транспортного средства от Росстандарта, что свидетельствует о его полной готовности к серийному выпуску и началу продаж на российском рынке.

Появление Soueast S06 станет заметным дополнением в ассортименте предприятия и расширит выбор для отечественных автолюбителей.

Для покупателей будет доступно две версии бензиновых двигателей. Первый вариант – это 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 156 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Такой комплект отлично подойдет для поездок по городу и уверенного передвижения по трассе.

Второй вариант предназначен для тех, кто предпочитает более динамичную езду. В этой комплектации Soueast S06 получит 1,6-литровый двигатель, развивающий 197 лошадиных сил, а также 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию, что обеспечит еще большую плавность и скорость разгона.

Таким образом, новинка будет предлагаться с двумя современными и мощными турбированными моторами, каждый из которых комплектуется роботизированной коробкой передач. Это позволит подобрать оптимальную комплектацию в зависимости от индивидуальных предпочтений водителя.

Напомним, ранее «Автотор» начал продажи 2-местного городского электрокара Eonyx M1, который отличается привлекательной ценой благодаря действующей субсидии.

Источник. Фото — Soueast.

Источник

