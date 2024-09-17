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Geely Monjaro L 2025: новые фотографии кроссовера

Трансформация Monjaro затронула не только внешний вид, но и детали. Новая радиаторная решетка в форме растянутого щита с хромированными вертикальными ламелями придает автомобилю особый стиль.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
17.09.2024, 09:21·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Логотип также претерпел изменения, однако светодиодная оптика осталась прежней. Кроме того, Monjaro L оснащен большими 20-дюймовыми многоспицевыми дисками.

Кроссовер уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене от 24 000 до 25 500 долларов, что составляет примерно 2,19-2,32 миллиона рублей. Официальный старт продаж запланирован на 23 октября.

Новый Monjaro предлагается как с передним, так и с полным приводом. В качестве силовой установки используется 2-литровый двигатель в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. На 2025 год автопроизводитель предусмотрел ввод нового оттенка кузова под названием Stone Green, аналогичного цвета из палитры Geely Preface (на внутреннем рынке этот кроссовер известен как Xingrui).

Салон Monjaro порадует покупателей цифровой приборкой на 12,3 дюйма, современной мультимедийной системой и отдельным дисплеем для пассажиров, обеспечивая комфорт во время поездок. В версиях побогаче также появится стильный проекционный дисплей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

 

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